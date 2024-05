"Piazza della stazione e nuova Questura, ferite da guarire"

Guarita una ferita, ora c’è da curare le altre, alcune già presenti altre che si stanno formando proprio in queste settimane sul nostro territorio. A mettere in fila le emergenze è Italia Nostra, che accoglie con soddisfazione la notizia dello stanziamento di oltre 5 milioni di euro per il restauro e alla messa in sicurezza del Palazzo Ducale.

"Abbiamo preso atto per molti anni dell’inerzia delle Istituzioni. Oggi siamo felici di questo annuncio. Ci auguriamo infine che i prossimi lavori si svolgano all’insegna dell’attenzione all’importanza del Palazzo Ducale". Se si va verso l’addio alle impalcature ‘storiche’ di Palazzo Ducale, come detto, ci sono altri problemi da risolvere e il primo della lista è quello della nuova piazza della stazione.

Con una lettera inviata al sindaco di Massa, Francesco Persiani, l’associazione presieduta da Bruno Giampaoli non ci va leggera: "Che la piazza sia brutta e non funzionale è ormai conclamato da tutti. La piazza, con i suoi percorsi cervellotici, non viene minimamente usata né dai cittadini né dai turisti. La grande vasca con acqua corrente che ’ha vissuto una sola estate’: infatti da mesi la vasca si trova in bella mostra senz’acqua creando uno spettacolo di triste abbandono. Chiediamo al sindaco se intende lasciarla in queste condizioni, se pensate di ripristinarla o toglierla completamente di mezzo".

La ferita che si sta formando, infine, per Italia Nostra, è quella della Questura al Parco degli Ulivi "consumando altro verde pubblico quando la città pullula di edifici pubblici dismessi. Il vecchio ospedale , l’ex caserma dei vigili del fuoco sul viale vecchio e soprattutto l’edificio della Banca di Italia in piazza Garibaldi".