Piattaforme mobili elevabili. Addetto alla conduzione

Nell’ambito delle azioni di sostegno rivolte ad accrescere e consolidare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, la Confartigianato Massa Carrara Lunigiana sta organizzando un nuovo corso di formazione per addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili. Durata del corso 10 ore (1 ora modulo giuridico normativo, 3 ore modulo tecnico e 6 ore modulo pratico). In ottemperanza alla normativa, il datore di lavoro, quando vengono utilizzate attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai rischi specifici deve formare ed addestrare adeguatamente i lavoratori incaricati all’uso di tali attrezzature. Si ricorda che la mancata formazione comporta pesanti sanzioni amministrative e penali.

Per iscrizioni ed informazioni gli interessati possono contattare gli uffici di Confartigianato allo 0585 1980393, 349 1221563 o email [email protected]