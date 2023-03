Piace l’Area pedonale urbana in centro

Piace l’"Apu", l’Area pedonale urbana nel centro storico di Fivizzano istituita dall’amministrazione. Sono stati installati specifici pannelli collegati a un sistema di videosorveglianza che delimitano l’area riservata ai pedoni. Il sistema sarà attivo durante il mercato settimanale, nel periodo estivo e per tutti gli eventi che, nel corso dell’anno, si svolgono nella principale piazza del capoluogo, a garanzia e a tutela delle persone, dei bambini e dei molti turisti che potranno usufruire delle bellezze artistiche del luogo in modo più libero e spontaneo, senza dovere prestare attenzione ai veicoli in transito. "Si tratta di un divieto di sosta e di accesso nell’area di piazza Medicea – ha spiegato il vice sindaco Giovanni Poleschi – che finora era regolato manualmente con transenne e cartelli ’estemporanei’. Attualmente è stato implementato un sistema digitale che avvisa gli automobilisti in transito se detta area è aperta oppure chiusa al traffico. Le scritte sono sia in italiano che in inglese, per via dei molti turisti del nord Europa, ma pure dagli Usa che frequentano e vivono a Fivizzano. Un sistema che si attiva soprattutto in occasione del mercato settimanale, durante le tante manifestazioni e per la chiusura serale della piazza nel periodo estivo. Il sistema comprende anche un servizio di videosorveglianza che consente di monitorare e garantire la sicurezza. Un sistema digitale che consiste in una serie di pannelli a led – aggiunge il vice sindaco – che si attivano da remoto e che informano sull’apertura o chiusura al traffico, visibili attraverso una app a cui accede ,da remoto, la nostra Polizia municipale".