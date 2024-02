Phil Mer dei Pooh in concerto e masterclass a Montignoso: un'occasione imperdibile per gli appassionati di musica.

Un altro artista del panorama nazionale sarà protagonista a Montignoso: domani, venerdì arriva infatti il batterista dei Pooh, Phil Mer e sarà protagonista al “Dms Stage”, lo spazio multifunzionale per Live Music, Masterclass e Showcase, eventi e feste, meeting e convention. Un artista a tutto tondo Phil Mer, che non solo si esibirà per il pubblico presente ma terrà anche una masterclass di batteria per gli studenti di musica. Phil è anche polistrumentista, arrangiatore, compositore e, appunto, uno dei batteristi più richiesti del panorama musicale italiano. All’onore di avere la sua presenza nel nostro territorio e nel nostro Club, si aggiunge il fatto che Phil abbia voluto cimentarsi in un concerto in stile “Jam Session” dando l’opportunità agli allievi della Dms School di potersi esibire con lui, insieme con gli insegnanti e i musicisti professionisti della scuola.

Phil Mer inizia giovanissimo ed a soli 24 anni viene scelto alla batteria per il tour di Pino Daniele “Il mio nome è Pino Daniele e suono qui”, nel 2007. Il suo curriculum si arricchisce subito di tante collaborazioni prestigiose, dal vivo e in studio, assieme ad artisti tra i quali Malika Ayane, Francesco Renga, Patty Pravo, Annalisa, Francesco Guccini. Si contano anche collaborazioni di Phil con Red Canzian, Mario Biondi, Lorenzo Fragola, Noa, Saturnino e Stefano Di Battista.

Suona la batteria nei Pooh, al posto di Stefano D’Orazio, dal 2010 al 2016, nuovamente nel 2023 per il tour negli stadi, nei palasport, nelle arene estive, all’estero ed attualmente è il batterista fisso del gruppo. Ha partecipato in orchestra a The Voice 2019 e Xfactor, è arrangiatore e direttore musicale di “Casanova Operapop”, il musical di Red Canzian e da tempo cerca di coniugare musica e arte con il suo progetto di jazz contemporaneo “The Framers”, fondato con il bassista Andrea Lombardini, in cui musica grandi capolavori della storia dell’arte. Impegnato nella didattica ha pubblicato nel 2022 per Volontè&Co il metodo di batteria bestseller “In Between”.

Al Dms Stage il grande batterista domani comincerà proprio con la didattica, tenendo una masterclass di batteria alle 17.30, consigliata non solo ai batteristi, ma a tutti i musicisti in generale, dato il talento e l’esperienza in questione. Alle 22 è invece in programma il concerto insieme all’House Band Dms. Questo connubio proporrà hit di artisti stranieri come Adele ed Amy Winehouse e celebri pezzi italiani di Pino Daniele, Loredana Bertè ed altri big.

Info evento sul sito www.dmsstage.com. In più è possibile prenotare l’aperitivo pre-concerto, con buffet, mandando una mail a [email protected]