"Pescatori lunigianesi chiedono intervento istituzionale per proteggere la Trota Fario Mediterranea minacciata dai cormorani a Mulazzo"

Lancia un appello alle istituzioni chiedendo interventi per tutelare la biodiversità nei corsi d’acqua lunigianesi la società ‘Dante Alighieri‘ di pesca sportiva che ha sede a Mulazzo. In pericolo, per i pescatori, è la Trota Fario Mediterranea, specie autoctona dei torrenti lunigianesi, ora messa a rischio dalla presenza dei cormorani. "Ogni anno ripopoliamo i nostri torrenti con migliaia di avannotti e giovani trotelle autoctone per rigenerare la biodiversità – spiega la società – . Oggi iniziamo a raccogliere i primi risultati ma siamo seriamente preoccupati per l’aumento esponenziale sul territorio dei cormorani, uccelli ittiofagi che stanno letteralmente svuotando tutti i nostri corsi d’acqua interni, minori e principali e tutti i bacini come laghi e laghetti. Sul nostro territorio, a Mulazzo la situazione è seriamente preoccupante". I pescatori chiedono quindi l’intervento delle istituzioni, Comune di Mulazzo, Provincia e Regione Toscana.