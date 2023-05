Persone sparite e senza fissa dimora Un’associazione nel nome di Valter

E’ nata l’associazione ’Nel nome di Valter e di tutte le persone senza volto’. L’ha costituita Patrizia Del Freo e Valter è il fratello scomparso da Massa nel novembre del 2019. Lo scopo è duplice: ritrovare le persone scomparse e migliorarne la ricerca; aiutare le persone senza dimora. L’associazione, che non è a scopo di lucro, nasce a seguito appunto della scomparsa di Valter Del Freo e alle difficoltà e alle mancanze incontrate dai familiari e dei colleghi nelle azioni di ricerca, che non sono andate a buon fine. La sede legale è in via Pandolfino a Massa.

Per quanto riguarda le persone scomparse, queste le azioni da mettere in campo: verificare che vengano messe in atto le procedure per avviare correttamente le ricerche (come l’utilizzo di cani da traccia all’uscita da casa e anche dal posto in cui eventualmente è stata trovata l’auto e far ripetere i percorsi abituali della persona scomparsa, anche a distanza di tempo); non considerare allontanamento volontario i casi di persone che hanno certificazioni collegate alle loro fragilità o disabilità; utilizzare i mezzi di comunicazione di massa e i social per far riconoscere la persona scomparsa a un numero maggiore di cittadini; la distribuzione di fotografie a postini, autisti e capotreni e utilizzare le loro testimonianze; favorire la collaborazione tra associazioni di volontariato, Vigili del fuoco e Protezione civile; promuovere la creazione di una banca dati del Dna delle persone decedute che non sono state riconosciute e quello dei familiari delle persone scomparse; avere rapporti diretti con le autorità. Per quanto concerne invece le pesone senza fissa dimora, le azioni riguardano le forniture di vestiario, equipaggiamenti invernali e generi alimentari pronti al consumo.

Patrizia Del Freo, che non ha mai smesso di cercare il fratello Valter, che ha messo in scena anche clamorose azioni di protesta affinchè le ricerche continuassero e che è stata anche a ’Chi l’ha visto?’, sarà a Marina di Massa ogni domenica per raccogliere le firme a favore degli obiettivi della neonata associazione.