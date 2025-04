Perde al gioco, poi tenta di rapinare la sala slot

Licciana Nardi (Massa Carrara), 1 aprile 2025 – Tenta la rapina in una sala slot dopo aver perso i soldi al gioco, ma viene arrestato. È accaduto a Licciana Nardi (Massa Carrara), con protagonista un 46enne di origine nordafricana e, a quanto si apprende, cliente abituale della sala.

Lo scorso 23 marzo l'uomo era entrato nel locale in forte stato di agitazione, rivolgendosi a una dipendente, urlando di volere i soldi della cassa a titolo di risarcimento per la perdita al gioco del giorno prima, circa 2.000 euro. Dopo il rifiuto della giovane, 26 anni, tra i due è scoppiata una colluttazione, interrotta dalle grida di aiuto rivolte dalla giovane a un altro cliente.

Sul posto erano arrivati i carabinieri, che avevano identificato e poi arrestato l'uomo, residente da anni tra Licciana Nardi ed Aulla, con diversi precedenti. Il 46enne, in attesa dell'udienza di convalida richiesta dal pm della procura di Massa, era stato accompagnato in carcere con l'accusa di tentata rapina. Arresto confermato dal giudice al termine dell'udienza di convalida, dove è stata disposta la misura della custodia in carcere.