’Per mare’. Il libro dedicato a De Grazia

’Per mare. Storie di merci, destini di uomini, disuguaglianze globali’. Presentazione domani in sala della Resistenza a Palazzo Ducale alle 17.30 in occasione dell’anniversario della scomparsa del Comandante Natale De Grazia. Intervengono Andrea Carnì, assegnista di ricerca all’Università degli Studi di Torino e curatore della pubblicazione, Marco Antonelli, assegnista di ricerca alla Scuola Normale Superiore di Pisa e autore di uno dei contributi presenti nel testo, Claudio Tassi, ex luogotenente dei carabinieri all’epoca dei fatti ispettore della Forestale di La Spezia e parte integrante del “pool” che stava indagando sulle “navi a perdere”.

Il 13 dicembre di quest’anno ricorre il ventinovesimo anniversario della prematura e misteriosa scomparsa del Comandante Natale De Grazia, morto in circostanze sospette e mai definitivamente chiarite, forse assassinato, mentre si stava recando a La Spezia per attività di indagine sulle “navi a perdere” cariche di veleni e salpate anche dal porto di Marina di Carrara.

Una data simbolica che l’associazione “Alberto Benetti Aps”, in collaborazione con Libera coordinamento provinciale di Massa Carrara ed altri soggetti della società civile, ha voluto riempire di significato concludendo un percorso di condivisione collettiva che si concretizzerà in questa ricorrenza con l’inoltro al Comune di Massa della richiesta di intitolazione del Pontile di Marina di Massa al Comandante Natale De Grazia, proprio davanti a quel mare che tanto amava e tanto cercò di proteggere e salvaguardare.