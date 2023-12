Pendolari, il rebus orari: "Tante modifiche urgenti"

E’ partito il contro alla rovescia per l’entrata in vigore del nuovo orario ferroviario, che scatta domenica. Le ultime richieste di modifica chieste dai sindaci e dai pendolari sono rimaste lettera morta. Il rischio è che moltissime persone siano costrette a fare scelte diverse per raggiungere il lavoro e le scuole. "Ci si aspettava che il sacrificio imposto dalla Regione di treni ormai consolidati che per anni hanno garantito il collegamento diretto lungo la Pontremoli-Carrara-Massa-Pisa-Firenze, ora fruibile soprattutto con molti cambi obbligatori - dice il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri - fosse mitigato da un potenziamento di corse sulla Parma-La Spezia ben studiato con pendolari lavoratori e studenti ma non è stato così. Sarebbe bastato programmare le decisioni di modifica dell’orario ascoltando per tempo ciò che è stato rappresentato dai Comuni nelle occasioni di confronto: la necessità di interfacciarsi con le istituzioni scolastiche e i Comitati di pendolari". Ci sono almeno una decina di modifiche orarie rimaste inevase. Sono: posticipo di 20-25 minuti della corsa 19246 di Ttper in partenza dalla Spezia alle 12.08 e in arrivo a Parma alle 14.14; anticipo di 20-25 minuti della corsa 19233 di Trenitalia prevista in partenza da Parma alle 6.47 ed in arrivo a La Spezia alle 8.52; posticipo di 20-25 minuti della corsa 19252 di Ttper in partenza dalla Spezia alle 15.08 e in arrivo a Parma alle 17.14; partenza da Borgotaro invece che da Pontremoli del treno Trenitalia 18445 delle 7.16. Oppure aggiungere una corsa Borgotaro-Pontremoli -Villafranca -Aulla alle 7.25; arrivo direttamente a Pisa (o a Firenze) e non alla Spezia del treno Ttper 19247 delle 16.08 da Pontremoli o il treno Trenitalia n. 19249 delle 17.08 da Pontremoli o il treno Trenitalia 19245 delle 15.08 da Pontremoli, per garantire almeno una corsa pomeridiana in rientro verso le città toscane; far prolungare fino a Pontremoli il treno n. 19279 che parte alle 17.20 da Parma, attualmente previsto in arrivo solo fino a Borgotaro (18.27); ripristinare il treno delle 8.18 da Parma per Fidenza (magari posticipato di 5 minuti), utilizzato anche da pendolari lunigianesi; ripristinare le fermate a Scorcetoli; far partire dalla Spezia o Santo Stefano i treni 19272 (in partenza verso Parma alle 5.08 da Pontremoli) e 19244 (in partenza verso Parma alle 11.52 da Pontremoli); evitare le soppressioni del sabato, giorno, per molti, sia lavorativo che scolastico; inserire la fermata a Spezia Migliarina relativamente al treno 3284, che parte da La Spezia Centrale alle 21.14.

Natalino Benacci