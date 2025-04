Paura tra i condomini. Dà in escandescenze brandendo un bastone

Non è davvero passato inosservato lo schieramento di forze dell’ordine che ieri pomeriggio si è radunato davanti al museo civico del Marmo. Un uomo è andato in escandescenza e brandendo un bastone di fortuna, ricavato da un ramo di un albero, si è messo a brandirlo gridando a squarciagola e attirando l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri che in quel momento stava passando proprio dallo Stadio. Si tratta di un senegalese che occupa abusivamente il grande campo di un privato, quello situato di fianco al museo del marmo scendendo in direzione Marina di Carrara.

Secondo i testimoni l’uomo abiterebbe in una delle strutture interne al campo, mentre all’esterno avrebbe ricavato uno spazio dove pranzare. Vedendo l’uomo in stato di agitazione i carabinieri sono scesi per indentificarlo, ma l’uomo ha continuato a sragionare proseguendo nella sua lotta con il bastone. In supporto agli uomini dell’Arma sono arrivate due pattuglie della polizia, una della Guardia di finanza e una della polizia municipale, probabilmente chiamate da qualche passante. Sul posto anche un’ambulanza della Pubblica assistenza. Attorno un capannello di curiosi che si è fermato per vedere cosa stesse succedendo e in un primo momento si è pensato addirittura a un morto.

Tanti anche gli automobilisti che passando e vedendo le auto delle forze dell’ordine hanno pensato che fosse accaduto qualcosa di grave, visto che i militari erano tutti concentrati in un unico punto. Non è stato facile convincere lo straniero a lasciare il bastone: alla fine è stato necessario sedarlo e immobilizzarlo. L’uomo già noto alle forze dell’ordine per i suoi problemi psichiatrici è stato portato all’ospedale delle Apuane per gli accertamenti del caso. Ma molto probabilmente a scatenare il raptus sarebbe stato il caldo che ha contrassegnato il pomeriggio di ieri, ma saranno i sanitari a stabilire le cause precise che hanno portato il senegalese a brandire il bastone e prendersela con qualcosa di immaginario. Resta da capire come mai l’uomo stesse occupando il campo di fianco al museo del marmo usandolo come alloggio di fortuna. E come sempre sui social sono stati in molti a postare commenti su cosa stava succedendo in zona Stadio.