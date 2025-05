’Patto per il Nord’ critica Persiani: "Movida: serve regolamentazione"

Patto per il Nord, rappresentato dal segretario provinciale Michele Novelli, esprime massima solidarietà a Luigi Manfredi, proprietario del Ristorante Pontemoro, costretto a chiudere il suo locale a partire dal 4 maggio 2025 a causa di ripetuti atti di vandalismo e dell’escalation di problemi legati alla movida nel centro storico di Massa. "La decisione di Manfredi, che dopo due episodi di vandalismo in un mese ha scelto di cessare l’attività e valutare il trasferimento in Versilia o a Sarzana, rappresenta un grido di allarme per l’intera comunità e un duro colpo per l’economia locale".

"La situazione di degrado e insicurezza che affligge il centro storico di Massa – prosegue –, con episodi di vandalismo e comportamenti fuori controllo da parte di gruppi di giovani, non può essere ignorata. La chiusura del Ristorante Ponte Moro non è solo la perdita di un’attività storica, ma il simbolo di un disagio crescente tra gli esercenti, lasciati soli a fronteggiare una movida sempre più ingestibile. Luigi Manfredi, con il suo sfogo, ha messo in luce l’inazione e l’apparente disinteresse dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Persiani, incapace di garantire sicurezza e ordine pubblico in una zona cruciale per il tessuto economico e sociale della città".

Patto per il Nord "condanna fermamente l’inerzia della Giunta Comunale, che non ha saputo rispondere con misure concrete per contrastare il vandalismo e tutelare le attività produttive. È inaccettabile che imprenditori come Manfredi, che con passione e sacrificio contribuiscono alla vitalità del centro storico, siano costretti ad abbandonare la città per mancanza di supporto e protezione. Chiediamo a Persiani di assumersi le proprie responsabilità, adottando con urgenza un piano straordinario per la sicurezza che includa: incremento della presenza delle forze dell’ordine nelle ore serali e notturne nel centro storico. Installazione di sistemi di videosorveglianza efficaci per prevenire e identificare gli autori di atti vandalici".

"Regolamentazione della movida attraverso ordinanze che bilancino il diritto al divertimento con la tutela della quiete pubblica e delle attività commerciali. Tavolo di confronto permanente con esercenti, residenti e associazioni per individuare soluzioni condivise". Patto per il Nord si impegna "a sostenere Luigi Manfredi e tutti gli operatori economici di Massa che, nonostante le difficoltà, continuano a investire nel territorio. Invitiamo la cittadinanza a mostrare vicinanza alle attività colpite e a partecipare attivamente al dibattito per il rilancio del centro storico, che non può essere abbandonato al degrado e all’insicurezza".