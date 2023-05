"Passo del Vestito, abbandoni e crolli"

"Abbandono e crolli, è la triste situazione del Passo del Vestito. Nei giorni scorsi un crollo ha interessato una galleria sotto il Passo a cavallo tra le province di Massa Carrara e Lucca. Disagi enormi per chi dalla Garfagnana va a lavorare a Massa e danni per il turismo in vista dell’estate". A dirlo sono il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, componente della Commissione Aree interne, e il coordinatore comunale Fdi di Massa, Bruno Tenerani. "Il passo del Vestito sulla strada provinciale Massa-Arni che è stata chiusa nel 2019, visto che la manutenzione non era mai fatta negli ultimi 10 anni, strada reti metalliche paramassi rotte o deformate, segnaletica fatiscente, carreggiata in pessime condizioni. A fine 2022 sono stati stanziati dalla Provincia 60mila euro per la messa in sicurezza e la riapertura ma, nei giorni scorsi, durante i lavori si è verificato un crollo, sul versante massese, all’ingresso di una galleria sotto il passo. La Provincia interverrà per rimuovere la frana? Senza dimenticare la diatriba, andata avanti per anni, tra la Provincia di Massa Carrara e quella di Lucca riguardo alla manutenzione della galleria. E’ un’importante via di comunicazione per i pendolari e il turismo montano. Soprattutto in vista della stagione estiva che richiamerà tanti turisti e visitatori in queste zone", chiudono.