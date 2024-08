Passeggiata senza pace. Immondizia abbandonata e spuntano tre graffiti. Caccia aperta agli incivili

A pochi giorni dall’inaugurazione la nuova passeggiata a mare continua ad essere ‘vittima’ degli incivili. Stavolta qualcuno si è divertito a fare delle scritte con la bomboletta spray su alcuni tratti del passamano. I responsabili però potrebbero avere le ore contate perché per questa passeggiata realizzata grazie ai progetti del waterfront dell’Autorità portuale, come per il resto del porto di Marina di Carrara per motivi di sicurezza ha predisposto un sistema di videosorveglianza ad alta definizione, a disposizione delle forze dell’ordine in caso di richiesta. E c’è chi a gran voce chiede di sanzionare gli incivili, come per esempio l’ambientalista Canesi sempre in prima linea quando si tratta di difendere la nuova passeggiata a mare.

"Tutto da previsioni. Soprattutto nella prima fase di apertura, come dissi alla sindaca prima dell’inaugurazione - scrive Riccardo Canesi di Marina Si-cura -, occorre una stretta e massiccia vigilanza, anche con l’ausilio del volontariato. Mi chiedo, ma visto che sono state installate le telecamere aiuteranno o meno a individuare gli incivili? Credo che nella nostra città in cui purtroppo siamo abituati al degrado ci sia una totale sensazione di impunità. A prescindere dal disagio sociale, che andrebbe curato preventivamente, è necessario cominciare a sanzionare pesantemente certi comportamenti".

E poi ci sono quelli che la sera vanno sulla passeggiata e abbandonano sacchetti, bottiglie e altri rifiuti. Tant’è che il paladino dell’ordine e della pulizia Alessandro Cecchini, per tutti ‘Duracell’, proprio nei giorni scorsi è entrato in azione. Non solo ha rimosso tutti i rifiuti lasciati da chi la sera precedente aveva bagordato in prossimità del largo Marinai d’Italia, ma ’armato’ di cicala ha dato una bella ripulita anche alla spiaggia libera dell’Idrovora, e ripulito gradini e parte della passeggiata rimuovendo la sabbia portata da scarpe e ciabatte dei numerosi visitatori che stanno prendendo d’assalto la nuova opera. E ciliegina sulla torta Duracell ha rimosso sdraie e ombrelloni dei furbetti che le posizionano in spiaggia la sera per accaparrarsi il posto migliore il giorno seguente, posizionando il tutto ordinatamente contro la staccionata della spiaggia libera.

Alessandra Poggi