Marina di Carrara, si apre la passeggiata sospesa sul mare. Il 10 agosto taglio del nastro

Carrara, 26 luglio 2024 – Ci siamo: il restyling della passeggiata a mare è quasi terminato è la nuova opera sarà inaugurata con grande anticipo alle 18,30 di sabato 10 agosto. Con questo taglio del nastro si chiude il cantiere dell’ambito 4 del waterfront e i cittadini potranno tornare a passeggiare sui 1200 metri di uno dei luoghi più amati del territorio. La conclusione di tutte le opere da parte dell’impresa Rcm costruzioni, contrattualmente prevista per fine settembre, avverrà dunque con un sostanziale anticipo, che permetterà alla cittadinanza e ai villeggianti di fruire della passeggiata già prima di Ferragosto. Un investimento da 13milioni e 870 euro, di cui un milione e mezzo finanziati dal Piano nazionale complementare al Pnrr, e per la quota restante con fondi della Regione Toscana e con risorse proprie dell’Adsp.

I lavori nella parte a mare per la costruzione della scogliera e le strutture portanti in cemento armato della nuova passeggiata, stanno giungendo a conclusione, come anche la posa della pavimentazione in pietra di finitura della passeggiata, l’installazione dei parapetti, la realizzazione dell’impianto di illuminazione e la sistemazione della piazza alla radice del molo di sopraflutto. Lungo l’intera passeggiata saranno installate cinquanta sedute per offrire una sosta suggestiva fra il mare e la cornice delle Alpi Apuane. L’illuminazione radente permetterà l’utilizzo del percorso nell’arco di tutta la giornata. “Riconsegniamo alla città con quasi due mesi di anticipo un’opera fondamentale per ricucire il rapporto fra il mare e la città –commenta con entusiasmo il presidente dell’Autorità portuale, Mario Sommariva –. La nuova passeggiata offrirà al territorio un nuovo luogo di bellezza, dal quale si potranno abbracciare le Apuane insieme al mare. Sarà un luogo aperto e familiare per i cittadini e una nuova attrattiva per il turismo. Voglio ringraziare la ditta costruttrice per la serietà e l’impegno dimostrati, tutto lo staff ed il personale dell’Autorità di sistema, e i professionisti esterni di supporto che hanno creduto fino in fondo alla possibilità di concludere anticipatamente questo lavoro. Alle città di Carrara e di Marina di Carrara l’augurio che questa opera rappresenti un auspicio per un futuro di prosperità”.