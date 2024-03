Passeggiata al Lago di Porta. Una camminata nella natura per dire no a tutte le violenze

Una giornata tra il verde e l’azzurro del Lago di Porta per dire ancora un no alla violenza. Una passeggiata ludico motoria quella promossa domenica dal Comitato provinciale Aics, presieduto da Carla Peruta. A guidarla sarà il naturalista Federico Orlandi e saranno coinvolti tanti appassionati dei comitati nazionali. L’appuntamento è all’ingresso di Montignoso nell’area del Lago di Porta, per la partenza di una camminata di 4 chilometri, con diverse varianti secondo le capacità dei partecipanti. Un percorso disegnato su sentieri accessibili a tutti, lontano dai rumori delle città, con in mano il cellulare solo per catturare immagini suggestive, camminando in amicizia per godersi al massimo uno dei posti piu rinomati della provincia, magari insieme agli amici a quattro zampe.

La camminata inizierà domenica alle 9.30 e avrà come punto di partenza via Foce morta, dove si trova il parcheggio della Arena Versilia in località Cinquale. Sono previste delle soste. Il Comitato provinciale Aics si avvale della preziosa collaborazione dei suoi volontari, dell’Avis Montignoso e della Ekoclub International ODV, oltre che del Nucleo Guardie “Attilio Bertolucci”. L’associazione organizzatrice ringrazia il Comune di Montignoso e la Regione Toscana per il patrocinio e il sostegno burocratico, Evam Spa per la fornitura di bottigliette d’acqua Fonteviva da distribuire ai partecipanti.