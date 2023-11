Passeggiata a pedali nella natura. Trekking a due ruote per San Martino tra mulattiere e strade di campagna

A San Martino... si pedala. Tutto pronto ad Albiano Magra per la settima edizione della “Pedalata di San Martino“, gara non competitiva organizzata dagli Sbikerati off road, con la collaborazione del Comune di Aulla, Croce Rossa di Albiano Magra e Proloco Viviamo Albiano. Appuntamento per domenica con le iscrizioni aperte dalle 8 e partenza alle 9 al campo sportivo Molinazzi, nella zona lungofiume. Il tracciato corto, privo di difficoltà tecniche, è adatto anche ai principianti con un minimo di forma fisica e percorribile sia con Mtb che con bici Gravel.

Il percorso si snoda tra sentieri e strade bianche pianeggianti attraverso i percorsi ciclabili del parco fluviale di Montemarcello Magra Vara, la salita della ex ceramica Vaccari con il suo originale asfalto rosso e la seguente discesa su fondo lastricato e sterrato compatto fino al santuario Nostra Signora delle Grazie. Un percorso ideale per chi si approccia al mondo della bicicletta off-road o per chi semplicemente vuole godersi una piacevole pedalata nella natura. Se il percorso corto è adatto anche ai principianti, il medio con i suoi 900 metri di dislivello e i suoi single-track è un percorso adatto ai bikers evoluti e richiede l’uso di una mountain bike. Salita moderata sulla costa di Tirolo, l’alta via dei Monti Liguri fino al valico dei Solini dove si trova il bivio tra i percorsi mtb medio e lungo. I bikers più esigenti potranno misurarsi con il percorso lungo: un tracciato particolarmente impegnativo sia dal punto di vista fisico, con i suoi 40 chilometri, sia sotto il profilo tecnico con i suoi single-track riservati a chi ha già buone doti discesistiche e che possono diventare decisamente insidiosi in caso di terreno bagnato. Torna anche la carica dei San Martino kids, per loro un percorso di 9 chilometri, con possibilità di ridurre la lunghezza del giro per i più piccini, completamente pianeggiante che si svolge su ampie strade sterrate chiuse al traffico, all’interno del parco naturale di Montemarcello-Magra-Vara tra prati, campi e recinti dei cavalli. Per concludere una ghiotta merenda nella nuova area verde Percorso vita e una bellissima maglietta ricordo. Per partecipare è necessario l’accompagnamento da un adulto in bicicletta e l’uso del casco. Chi preferisce le scarpe da corsa o gli scarponcini da trekking alla bicicletta, potrà scegliere uno dei percorsi Trail di 5 o 12 chilometri, che si snodano su sentieri, mulattiere e strade secondarie di campagna.

Monica Leoncini