Passaporti, nuova procedura per le richieste

La Questura ha avviato la nuova procedura per la richiesta del passaporto denominata “Agenda prioritaria“, che si affianca all’agenda ordinaria. Si trova su “passaportonline.poliziadistato.it” e prevede la possibilità di collegarsi al portale, accedendo agli “Appuntamenti prioritari” per un appuntamento nel breve periodo. Sarà possibile fissare l’appuntamento in Questura per la necessità di ottenere il passaporto entro 30 giorni per viaggi connessi a motivi di lavoro, studio, turismo, sanità. L’appuntamento su “Agenda prioritaria“ andrà effettuato solo nel caso in cui non vi sia disponibilità su “Appuntamenti ordinari”. Nel caso in cui non si dovesse trovare un appuntamento disponibile con questa opzione, l’utente potrà compilare un modulo da stampare ed esibire allo sportello passaporti qualora necessitasse del passaporto entro 15 giorni. Quanto agli orari di apertura al pubblico, gli sportelli osserveranno dal lunedì al venerdì 9-12 e dal lunedì

al giovedì dalle 14.30 alle 17.30.