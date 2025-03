Partita l’installazione delle telecamere

Il comitato Avenza Resiste esprime soddisfazione per l’inizio dei lavori di installazione delle telecamere nella frazione. Una richiesta che il comitato portava avanti da anni e che ora inizia a concretizzarsi. "Finalmente ieri mattina sono iniziati i lavori di installazione delle telecamere di sicurezza sul territorio avenzino – scrive l’avvocato Monica Menconi di Avenza Resiste e ‘non solo’ –. Questo a dimostrazione che l’impegno profuso e costante dei cittadini uniti in Avenza Resiste e non solo, manifestato a più riprese, da ultimo con la conferenza stampa del 22 marzo scorso, mossi, come già detto, dall’esclusivo primario interesse di tutela del proprio territorio, e che a ciò si sono visti costretti dinanzi alla totale inerzia evidenziata per tanto tempo, troppo, da questa amministrazione, inizia a mostrare i propri frutti. Un primo risultato – scrive Monica Menconi –, a cui la totale soddisfazione arriverà soltanto quando il lavoro di installazione sarà effettivamente portato a termine – conclude Menconi –, si spera a breve dopo che era stato promesso a gennaio nel corso del consiglio comunale cittadino. Ci auguriamo che adesso segua anche il presidio della polizia municipale, anche questo promesso durante il consiglio comunale, dapprima in via temporanea nei locali adiacenti all’anagrafe del Comune di Avenza, e poi in via definitiva nei locali ex capannoni Cat e protezione civile". Una prima battaglia vinta che il comitato Avenza Resiste rivendica con orgoglio.