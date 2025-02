Parte ’Riflessi di luce’. Arte senza barriere

Oggi alle 17 in via Santa Maria 8 l’associazione Artemisia in collaborazione con ‘Insieme’ inaugurano la mostra ‘Riflessi di Luce’. Si tratta di una collettiva che ha come sottotitolo ‘Arte senza barriere’. In mostra le opere di Luciana Bertaccini, Daniela Bertani, Pietro Bertonelli, Marco Betti, Marcella Cardone, Marco Caroccia, Luca Cerra, Angelo D’Auria, Gianluca Della Tommasina, Adriano Fera, Marco Fusè, Donatella Gabrielli, Aurora Giacchero, Ombretta Marchi.

E ancora: Chiara Morigoni, Marcello Nesti Mark, Barbara Peracchi, Manlio Pontelli, Alessandra Puntoni, Graziella Reale, Daniela Spaggiari, Sara Chiara Strenta, Mara Valsega, Lucia Van Dael. "Abbiamo come obiettivo primario l’inclusione sociale di persone provenienti da diverse realtà culturali – spiegano gli organizzatori –, etniche e sociali, utilizzando l’espressione artistica come strumento di integrazione e di dialogo interculturale".