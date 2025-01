Parte ’Occhio al cuore’. Carrara, screening gratuiti

Parte lunedì la fase conclusiva di ’Occhio al Cuore’, la campagna di screening gratuito che sarà a disposizione dei cittadini nelle farmacie comunali del territorio di Avenza e Marina di Carrara, a rotazione, fino al 31 gennaio. Scopo dell’iniziativa di Nausicaa SpA è la ricerca dei casi di fibrillazione atriale e ipertensione non ancora diagnosticati e che mettono silenziosamente a repentaglio la vita di molte persone. Da lunedì, infatti, ogni cittadino dai 40 anni di età potrà prenotare un appuntamento e sottoporsi gratuitamente a un test combinato estremamente semplice ma dal valore assolutamente inestimabile. Si può fare online sul sito di Nausicaartecipata oppure telefonare o recarsi in farmacia.

Ricordiamo che l’ipertensione, ovvero la condizione che causa l’aumento dei valori della pressione arteriosa a riposo, aumenta il rischio di sviluppare problematiche come l’ictus in età precoce. La malattia è spesso priva di sintomi evidenti e per questo risulta di fondamentale importanza il controllo pressorio eseguito con regolarità. La fibrillazione atriale è invece una patologia che interessa il ritmo cardiaco e che nella maggior parte dei casi esordisce con sintomi ben riconoscibili.

"Lo screening nelle farmacie comunali – dice il presidente di Nausicaa, Antonio Valenti – ha finora permesso di identificare queste due patologie in soli 10 minuti, in maniera del tutto simile a un semplice esame della pressione. Il macchinario in dotazione al nostro personale produce un tracciato dell’attività cardiaca di base corredato dall’analisi dei valori pressori e questa ha finora messo in evidenza con successo le anomalie che il medico di medicina generale potrà valutare. Grazie al supporto della Cardiologia del Noa – i dottori Massimo Ratti e Vincenzo Borrello coordinati dal direttore del reparto dottor Giuseppe Arena – i medici di famiglia hanno a disposizione un ambulatorio specialistico di eccellenza dedicato ai casi di fibrillazione atriale intercettati finora dalla campagna di screening".

Questo il calendario degli appuntamenti: dal 13 al 17 gennaio alla farmacia comunale La Prada ad Avenza, dal 19 al 25 gennaio alla farmacia comunale Fiorillo a Marina di Carrara e dal 27 al 31 gennaio alla farmacia comunale Paradiso a Marina di Carrara.