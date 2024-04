"Park di Capaccola: fate più posti auto"

C’è bisogno di parcheggi vicino al centro città, in particolare ora che i cantieri partiti all’ex Cat ne hanno cancellati oltre un centinaio, e il Movimento 5 Stelle prova a trovare ‘spazi’ utili in via Capaccola, nell’area di Santa Lucia-Borgo del Ponte. E per convincere l’amministrazione lancia una raccolta firme. "La zona, notoriamente carente di parcheggi, ha visto aggravarsi ulteriormente la situazione con l’inizio dei lavori all’ex Cat, che ha comportato la perdita di circa 130 posti auto nelle immediate vicinanze – scrive il Movimento –. La soluzione proposta prevede un’attenta modifica della segnaletica orizzontale nel parcheggio di Capaccola che permetterebbe di recuperare 15 posti auto a costo quasi nullo. Tale intervento non solo aumenterebbe la disponibilità di parcheggi, ma garantirebbe anche un accesso più facile e sicuro, in particolare per i residenti più fragili". "Il parcheggio in questa area è un problema cronico che richiede soluzioni immediate e a basso costo – ha affermato Mario Celi, attivista del gruppo territoriale M5S di Massa –. Con questa modifica, possiamo rapidamente portare un miglioramento della situazione e rendere la vita quotidiana un po’ più facile per tutti i residenti". La raccolta firme è già disponibile e domattina si farà nell’area di parcheggio da modificare. (Info: messaggio WhatsApp al numero 3314094020 Mario Celi).