Parco delle Apuane in vetrina. Siglate due convenzioni tra scienza, sport e natura

Due nuove convenzioni per il Parco delle Alpi Apuane con l’obiettivo di diffondere temi scientifici, naturali e anche sportivi per una promozione dell’area naturale protetta e delle sue caratteristiche. La prima coinvolge la Federazione Speleologica Toscana. Con la stessa il Parco ha già una convenzione in atto, firmata l’anno scorso, per sopralluoghi, indagini e ispezioni nelle cavità carsiche delle Alpi Apuane, che comporta il riconoscimento di un contributo annuale di 5mila euro. Ma la Federazione speleologica si occupa anche di iniziative culturali: nel 2023 c’era stata la mostra fotografica sulle attività di tutela e valorizzazione delle cavità carsiche apuane, dal titolo ’Toscana Speleologica’. Per quest’anno la Fst ha già un’altra proposta di attività divulgativa intitolata ’Le sorgenti carsiche delle Alpi Apuane, da dove viene l’acqua che beviamo?’, che prevede la realizzazione da parte della Federazione Speleologica Toscana di escursioni guidate ad alcune sorgenti delle Apuane per gruppi di circa 20 persone, da realizzare nella primavera-estate del 2024. Il Parco ha quindi deciso di riconoscere il patrocinio all’attività oltre a un contributo spese che diventa strutturale almeno fino alla fine del 2027 attraverso una convenzione sottoscritta fra le parti che riconosce lo svolgimento di attività divulgative riguardanti l’ambiente carsico delle Alpi Apuane e la connessa esplorazione speleologica con un contributo annuale di mille euro.

L’altra convenzione da firmare è quella con l’associazione ’L’Apuano appeso’ che si occupa di sviluppare e incentivare la pratica sportiva in ambito dilettantistico oltre a promuovere sani stili di vita, realizzando iniziative e attività fisico-sportive con finalità ricreative, didattiche e formative anche in collaborazione con altre organizzazioni. Lo fa in particolare all’interno dell’area Parco in riferimento alle discipline di arrampicata, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Attività importanti per il Parco, dall’elevato valore educativo e sociale "finalizzate anche alla diffusione della conoscenza del territorio apuano e delle sue peculiarità". Da qui la volontà di sostenere l’associazione con una convenzione e un contributo annuale ancora fissato in mille euro: Parco e associazione si impegnano, in modo congiunto o distinto, nell’organizzazione di iniziative ed attività, che sviluppino e facciano riferimento alle finalità della presente convenzione potendo coinvolgere altri soggetti, pubblici e privati, che ne condividano lo spirito e gli obiettivi e per realizzare iniziative ed attività promozionali di carattere sportivo nell’ambito delle azioni della ’Carta Europea per il Turismo sostenibile nelle aree protette’. L’associazione, infine, si impegna a promuovere l’immagine dell’ente Parco in tutte le iniziative e attività in cui sarà presente, con particolare riferimento agli eventi ’Appeso in paese’, ’Trofeo Regionale Opes Toscana’, ’Garfagnana Terra Unica’, oltre ai corsi estivi per bambini.