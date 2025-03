"Parcheggi un miraggio. Raffica di multe"

Parcheggi un miraggio. Il risultato? Essere multati. Lo raccontano alcuni cittadini: "Trovare parcheggio a Massa è diventato impossibile, ancora peggio nella zona di Borgo del Ponte. I cittadini di quella zona devono girare per un tempo indefinito per trovare un parcheggio e spesso non lo trovano comunque. La situazione è diventata insostenibile". Questo è in sintesi il duro sfogo di qualsiasi abitante di quella zona.

"Purtroppo da quando non c’è più il parcheggio dell’ex deposito Cat, i posti sono davvero diventati pochissimi per un quartiere così popoloso e quindi gli abitanti, si ritrovano spesso costretti a lasciare le proprie auto sui marciapiedi (questo in stradine di poco passaggio cercando di non intralciare mai il passo di nessuno). La conseguenza? Le continue multe ad opera dei vigili urbani, costretti a quanto pare, ad infliggere le sanzioni malgrado siano ben consci del problema esistente in zona. Una situazione giunta ai limiti della sopportazione, alla quale i residenti chiedono sia posto rimedio al più presto, altrimenti si vedranno costretti a portare le loro auto sotto il comune".