"Parcheggi per snellire la viabilità"

"La nostra idea di Massa è verde, ricca di parcheggi e aree pedonali ma anche di eventi culturali e votata al rilancio dell’attività economica". Francesco Persiani, candidato del centrodestra, ieri mattina ha presentato i suoi progetti per la città alle Stanze del Teatro Guglielmi. Focus sul sistema parcheggi: "Verso una nuova viabilità, realizzando quell’aggiornamento del piano del traffico urbano che è fermo al 2010 – ha detto Persiani – Non potevamo farlo prima, non c’erano le condizioni. Adesso, dopo aver messo in atto i punti strategici siamo pronti. Il sito che più ci interessa è il nuovo parcheggio auto nell’Ex Intendenza di Finanza che orientativamente dovrebbe restituirci circa 370 posti auto. Che se li sommiamo a quelli dell’ex Mercato Coperto, a quelli della Martana, a quelli che verranno realizzati all’Ex Cat dovrebbero consentirci di arrivare a un centro città più vivibile e percorribile". Per quanto riguarda le modalità per raggiungere questi parcheggi, Persiani ha precisato che ciò potrà avvenire "con le direttrici da viale Roma, provenienti da Carrara, dalla montagna e da Viareggio. Ogni percorso avrà un suo punto di riferimento, così da razionalizzare la via verso la sosta che verrà disciplinata in base anche alle distanze dei parcheggi con la possibilità di avere una sosta più rapida o più lunga". Capitolo traffico: "Ad oggi ogni strada conduce in largo Matteotti con grandi corsie, vogliamo creare movimento attorno al centro rendendolo più facilmente raggiungibile. L’auspicio – ha aggiunto Persiani – è che il centro possa diventare pedonale prima in maniera parziale e provvisoria, poi duratura. Con un nuovo parcheggio, in largo Matteotti verrà ampliata la parte pedonale perché i suoi parcheggi verranno assorbiti dal nuovo parcheggio all’Ex Intendenza di Finanza. Mentre viale Chiesa potrebbe diventare anche soprattutto nei weekend o per eventi particolari una bella passeggiata, un boulevard. E vorremmo allungare la passeggiata fino a piazza Garibaldi, ampliando la percorrenza da poter effettuare. Un obiettivo da realizzare per migliorare la qualità della vita dei massesi, del turismo, del verde e del commercio. Dobbiamo valorizzare poi le famose gallerie, al momento un po’ in decadimento: faremo in modo che le persone e i visitatori scelgano di fare due passi qui anziché andare in Versilia o a Spezia. Troveranno una bella risposta sia in termini di gradevolezza dell’ambiente che di occasioni per lo shopping".