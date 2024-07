Al lavoro per 67 anni, ora Paolo Zubbani dice addio a forbici e rasoi

Carrara, 18 luglio 2024 – Dopo 67 anni a tagliare barbe e capelli Paolo Zubbani ha deciso di godersi la meritata pensione. Titolare della storica Barberia di via Cavour, Paolo Zubbani ha fatto i capelli a intere generazioni di carraresi. A portare avanti l’attività saranno i nuovi gestori. Paolo ha quasi ottant’anni e ha cominciato a lavorare con le forbici fin da giovanissimo. Ha iniziato la sua carriera di barbiere a Gragnana, il paese di origine a pochi chilometri da Carrara, prima come aiutante e poi come titolare della barberia del paese. Con l’età adulta ha scelto di fare il grande passo e di aprire un locale in centro città, dove è rimasto per sessantasette anni.

Sabato sarà il suo ultimo giorno di lavoro. Non sarà un addio facile né per Paolo né per i suoi clienti, che si affidavano alle sue mani esperte per essere sempre perfetti. E sì perché, come spiega Paolo, "oggi la clientela è molto più attenta, prima si andava dal barbiere per esigenza, oggi per moda". Tantissime le manifestazioni di affetto in questi giorni per lo storico barbiere di via Cavour, a qualche cliente è scesa anche una lacrimuccia a sapere che non potrà più affidarsi a lui. Poi ci sono quelli che quando hanno saputo del cambio di guardia alla barberia sono corsi in negozio per farsi fare l’ultimo taglio dal maestro di forbice.

Il negozio di Paolo non era solo una barberia, ma anche un luogo di ritrovo, un posto dove sentirsi a casa, un punto di riferimento per la professionalità e la discrezione del titolare. Negli anni i suoi clienti sono diventati i figli piccoli e poi i nipoti degli storici frequentatori del negozio, una tradizione passata di generazione in generazione, quella di andare a farsi i capelli da Paolo. Ma dopo tutti questi anni il barbiere ha deciso di riposarsi e appendere al chiodo forbici, pennelli e rasoi.

A.P.