Panigalonga tra natura e folklore. Trekking lento nella meraviglia. Viaggio tra borghi e cibo tipico

Un tuffo nel passato, alla ricerca delle tradizioni perdute. L’intera comunità di Podenzana è pronta, il primo ottobre ci sarà la nuova edizione della Panigalonga dal titolo ‘Se fossi nato quando mio nonno’. L’edizione 2023, promossa dalla Proloco, con la collaborazione di molte associazioni, avrà come tema la riscoperta delle tradizioni del territorio di Podenzana.

Lo sguardo sarà rivolto al passato ma con l’auspicio che le nuove generazioni portino avanti le tradizioni e le usanze che vanno perdendosi e possano crearne di nuove. La Panigalonga 2023 ha deciso di puntare ancor più sulla sostenibilità delle edizioni passate, selezionando prodotti in linea con questa filosofia e cercando di limitare il più possibile l’impatto dell’evento sul territorio. La manifestazione è aperta a tutti, grandi e piccini, consiste in un percorso campestre ad anello di difficoltà escursionistica. Il tracciato porterà le persone alla scoperta del territorio del Comune di Podenzana visitando antichi borghi, castelli, castelletti e luoghi suggestivi che offrono scorci mozzafiato, con il coinvolgimenti della comunità e delle associazioni. Durante le soste si potranno degustare il piatto tipico del luogo, l’originale panigaccio di Podenzana, servito in tutte le sue varianti e altre prelibatezze. La Panigalonga 2023 si svolge su un percorso ad anello di circa 12 chilometri. La difficoltà è di tipo escursionistico e presenta solo alcuni tratti di salita mediamente impegnativi. Non è consigliato l’uso di passeggini poiché molti tratti non ne consentono il transito. Lungo il percorso – partenza dal Parco del Gaggio – 14 tappe, punti ristoro o soste dedicate alla visita di bellezze architettoniche o naturalistiche. Crostata di more raccolte nel bosco, panigacci all’olio, al pesto, sbabei, dolci sono solo alcuni dei piatti che si potranno gustare. I visitatori potranno provare a cucinare i panigacci e saranno coinvolti in spettacoli folkloristici. Appuntamento per domenica 1 ottobre: il termine delle pre-iscrizioni, solo online, è il 30 settembre. Ciascun partecipante dovrà compilare il modulo di iscrizione da presentare il giorno della manifestazione al Parco del Gaggio. L’orario di partenza verrà comunicato entro le 12 del giorno precedente l’evento (partenze scaglionate a gruppi).

Monica Leoncini