Palestra da demolire e ricostruire. Oltre un milione per l’anti sismica

La palestra dell’Istituto tecnico Pacinotti Belmesseri di Pontremoli sarà demolita e poi ricostruita. Un intervento necessario per garantire la sicurezza sotto il profilo antisismico. L’edificio staccato dalla scuola era stato definito inagibile un paio di anni fa e gli studenti seguivano le ore di educazione fisica al Palazzetto dello Sport. La Provincia a cui compete la gestione dell’edificio scolastico ha presentato un progetto di ricostruzione della palestra e lo aveva inserito nelle iniziative finanziabili attraverso il Pnrr nel bando riguardante l’edilizia scolastica. Il progetto è stato ammesso ad un finanziamento di 1.157.000 euro a cui la Provincia ha aggiunto un cofinanziamento di 152.470 euro che consentiranno di costruire una palestra al passo con le attuali esigenze didattiche e sportive.

"Siamo felici della consegna dei lavori perché l’Istituto ha sentito in questi anni la mancanza della palestra che era inagibile e gli studenti dovevano tra di poter riavere alla fine dei lavori la nostra palestra - commenta la preside Lucia Baracchini - . I ragazzi hanno già dovuto subire alcune limitazione per l’altro cantiere che è stato recentemente chiuso, per l’esecuzione dei lavori di rifacimento del tetto dell’edificio scolastico. Anche questo progetto ci ha consentito di riavere a disposizione il secondo piano che prima era inagibile per le infiltrazioni. Col nuovo anno - aggiunge - abbiamo potuto disporre delle aule e di nuovi spazi per l’attività didattica. Con la palestra nuova e il termine delle opere di manutenzione principali questa scuola, che ospita tre corsi pieni, l’odontotecnico, il Sia (ex ragionieri) e il Cat (ex geometri) e quel che resta del corso turistico che due anni fa era stato sospeso per carenza di nuove iscrizioni, torna ad essere un polo educativo estremamente importante. Il restyling dell’edificio riporterà anche l’estetica nella quotidianità degli studenti e quindi anche un potenziale nuovo aumento di interesse che è già in atto". E’ stato firmato nei giorni scorsi il verbale con il quale sono stati consegnati i lavori di demolizione e ricostruzione della palestra. Il documento, siglato dal direttore dei lavori, l’architetto Franco Tazzini, e dal legale rappresentante della ditta che si è aggiudicata la gara d’appalto, Santo Orlando per Costruzioni e progetti di Firenze, e vistato dal Responsabile unico del procedimento per l’ente Provincia di Massa-Carrara, la dirigente Marina Rossella Tongiani, consente di dare il via alla prima fase che prevede l’allestimento del cantiere.

L’importo dei lavori a base d’asta, tolte tutte le spese tecniche e al lordo dell’iva e degli oneri sulla sicurezza ammontava a 1 milione 128 mila euro circa: la cifra è poi scesa, a seguito del ribasso praticato dalla ditta vincitrice, a 910 mila euro circa. Il termine per la fine dei lavori è stato fissato al 30 giugno 2025. L’impianto verrà ricostruito sullo stesso sito dell’attuale, avrà più o meno le stesse dimensioni in pianta e in altezza e sarà costituita da una zona spogliatoi e una zona per la ginnastica e per le attività sportive.

Natalino Benacci