Palcoscenici stellati, ultime tappe. Tre appuntamenti a Villa Cuturi

Ultimi appuntamenti a Marina di Massa con Palcoscenici stellati. Questa sera, alle 21.30, a Villa Cuturi: Costellazione di Orione, il cielo stellato dei bambini. In scena ’’Ci à piaciato! Quasi nipotini di nonno Petrolini’’ spettacolo della compagnia Formaggini Guasti che vuole essere un tributo ad Ettore Petrolini, e alla sua arte inimitabile. Giovedì 29 agosto Il teatro prêt-à-porter nei borghi massesi e nella costa. Alle 21.30, con partenza da Villa Cuturi, ’’A spasso col delitto…e non solo’’, performance misteriosa nata dalla penna e dalla creatività di Andrea Mosti e Andrea Quintavalle – ideatori e curatori della compagina Gioca Mistero – per divertire e far giocare il pubblico di ogni età. I partecipanti, disposti in squadre, assisteranno alle scene chiave di un vero e proprio giallo. L’obiettivo è cercare di risolvere un mistero ponendo le domande giuste ai vari sospetti.

Venerdì 30 agosto, alle 21.30 a Villa Cuturi, ultimo appuntamento della rassegna con Insolito Jazz del trio di musicisti eclettici composto da Paolo Amedei al sax, Daniele Catabiani alla chitarra e alla loop station, e Riccardo Locorotondo (clarinetto, arpa, hang). Una serata accattivante con brani iconici del jazz moderno, da Miles Davis a Michael Brecker.

A pochi giorni dalla sua conclusione il bilancio della rassegna di spettacoli diffusi è senz’altro positivo. Trentotto appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, hanno infatti animato piazze, cortili e borghi del territorio, offrendo un’esperienza culturale inclusiva e diversificata e raggiungendo un pubblico eterogeneo.

Palcoscenici stellati, giunta alla quinta edizione, ha il merito di aver coinvolto ben dodici località –Massa, Marina di Massa, Romagnano, Partaccia, San Carlo Terme, Casette, Antona, Ronchi, Forno, Canevara e Bergiola. –e di aver realizzato un ampio e ricco itinerario culturale. Il progetto ha rinnovato la volontà e la capacità del Comune di Massa di offrire al territorio un programma culturale di qualità, all’altezza delle grandi città metropolitane, contribuendo a democratizzare l’accesso al teatro e promuovendo un forte senso di comunità. I numeri, davvero importanti, conferiscono il giusto valore all’iniziativa. Sino ad oggi migliaia di spettatori hanno partecipato con entusiasmo ai vari eventi, dimostrando quanto la cultura sia viva e sentita nella comunità di Massa.