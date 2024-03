Un papà tira schiaffo al professore della figlia. “Atto ignobile”

Massa, 23 marzo 2024 – Uno schiaffo al prof della figlia, al culmine di un acceso dibattito tra i due. Il padre si è poi allontanato velocemente. All’arrivo dei carabinieri, non c’era più traccia dell’uomo. La vicenda è avvenuta venerdì alla scuola media Bertagnini. Per cause che sono adesso al vaglio delle autorità competenti, l’uomo si è presentato a scuola chiedendo di parlare con il professore di sua figlia.

Dopo un dialogo tra i due, l’uomo, probabilmente non contento delle risposte del docente, ha alzato i toni della conversazione, per poi concludere con una vera aggressione nei confronti del professore: uno schiaffo nel viso, prima di andarsene dall’istituto di via Venturini.

Il giorno dopo non sono mancate le reazioni a quel gesto da censurare senza nessuna esitazione. La dirigente scolastica Anna Sparagna, contattata telefonicamente, ha risposto: "Condanniamo fermamente ogni atto di violenza. Adesso il mio compito è quello di tutelare i miei alunni, il corpo docente e ovviamente le famiglie. Abbiamo immediatamente informato dell’accaduto le autorità, che faranno le loro valutazioni".

Il professore ha continuato a lavorare, fortunatamente non ha dovuto ricorrere alle cure mediche in ospedale. Allo stato attuale non è stata sporta nessuna querela.

Informati dell’accaduto anche il prefetto Guido Aprea e il sindaco Francesco Persiani: "Un fatto decisamente spiacevole – spiega il primo cittadino –, che ci spinge a tenere alta la guardia. La mia vicinanza va all’insegnante e alla scuola. Si può discutere, anche animatamente, ma chi alza le mani ha sempre torto. Adesso facciamo lavorare le forze dell’ordine che faranno chiarezza sull’accaduto. Noi comunque seguiremo con attenzione l’evolversi della vicenda. Purtroppo non è la prima volta che assistiamo a episodi del genere, non solo nelle scuole, ma anche in altri luoghi pubblici, come gli ospedali, contro i nostri sanitari. Credo che questa vicenda che ha colpito la scuola Bertagnini sia una reazione ingiustificata e sicuramente da condannare".