Padre in manette per maltrattamenti: picchiava la moglie e i due figlioletti

Massa, 16 dicembre 2023 – Padre manesco arrestato dai carabinieri. In casa anche un’arma detenuta illegalmente. L’uomo è ora in cercare a Massa: dovrà rispondere di maltrattamenti e porto abusivo d’arma. La drammatica vicenda è scoppiata alcuni giorni fa. Il figlio maggiore spezza le catene di una prigione durata anni, allertando le forze dell’ordine dopo che gli animi in casa si erano accesi.

I carabinieri sono intervenuti in un’abitazione di Massa, dove erano presenti padre, madre e due figli (una di 9 anni). Il maggiore ha sporto denuncia verso il padre per maltrattamenti e ha riferito ai militari che lui aveva picchiato più volte. Stesso trattamento per la madre e la sorella piccola. In un’altra circostanza la moglie aveva subito anche una testata in pieno volto dall’uomo, tanto da rompergli il ciglio, ma spaventata, non era andata al pronto soccorso.

Il giovane ha raccontato ai carabinieri che l’uomo maltrattava la bimba, minacciandola se non andava a mangiare e che le strattonava i capelli. Inoltre il ragazzo ha riferito di esser stato a conoscenza che il padredetenesse una pistola illegalmente. Gli amici della coppia, ascoltati dai militari, hanno riferito che la donna era vittima di soprusi e che addirittura una volta era stata colpita col calcio di una pistola tre anni prima

Il pm di turno Marianna Di Paolo ha disposto l’immediata perquisizione dell’abitazione: i militari hanno trovato un’arma da fuoco, tre munizioni e una roncola. L’uomo è stato arrestato per maltrattramenti e porto abusivo d’arma. Sono stati informati i servizi sociali di Massa e il tribunale dei minori di Genova vista la presenza della minore. L’uomo è stato trasferito in carcere a Massa.