Ovoquadro Reading con oltre trenta poeti

Proseguono a Villa Cuturi gli eventi collaterali nell’ambito di ’Ovoquadro’, l’iniziativa di beneficenza giunta alla 15ª edizione su idea di Gumdesign di Viareggio (Gabriele Pardi e Laura Fiaschi) con la sede di Massa-Carrara di Fondazione Sos il Telefono Azzurro Ets, patrocinata da Provincia, Comune e Lapet. Iniziative in attesa del gran finale di domenica che vedrà la presenza di artisti e maestri pasticceri provenienti da tutta Italia, coinvolti con la loro maestria nello speciale evento di solidarietà con l’asta delle opere esposte e la lotteria per l’assegnazione delle uova di cioccolato. Tutto il ricavato sarà devoluto a Sos Telefono Azzurro onlus.

Oggi, alle 16.30, va in scena ’Favolando’ con i ragazzi del Centro Cometa ’La Missione’ di Sarzana. Domani sarà la volta de ’L’immagine come espressione di sé’ , laboratorio esperenziale a cura di Stefania Giulianelli, psicologa e psicoterapeuta esperta in Fototherapy. Appuntamenti che mettono al centro i bambini e le bambine, prestando attenzione alle loro emozioni e al loro bisogno di esprimersi, condividendo pomeriggi ricchi di storie, personaggi e fantasia.

Sempre a margine di ’Ovoquadro’ a Villa Cuturi, sabato alle ore 16,30, avrà luogo un reading poetico volto a celebrare la Giornata mondiale della poesia. Un’iniziativa organizzata dal Caffè Artistico Letterario Apuano con il patrocinio del Premio Letterario Internazionale Carità è donarsi e la partecipazione del collettivo poetico Zauberei. L’evento vedrà la partecipazione dei seguenti poeti: Luciano Manfredi,Fiorella Guadagni, Marco Alberti, Angela Maria Fruzzetti, Benedetta Cardone, Marcella Cardone, Maria Antonietta Di Maria, Gabriel Del Sarto, Matteo Marino, Maria Grazia Cattani, Maurizio Bonugli, Roberto Benatti, Manuela Fazzi, Luca Orrico, Franca Polini, Roberta Pisani, Rosanna Pinotti, Daniela Feltrinelli, Marzia Zini, Brunella Tornaboni, Francesco Fedele, Silvana Cannoni, Egizia Malatesta, Stefano Bessi Carloni, Stefano Rossi, Sara Chiara Strenta, Antonella Bartoli, Paolo Milani, Susy Gillo, Aurora Benedetti, Giorgio Sala, Monica Petroni, Massimo Montaldi. I posti per il pubblico saranno limitati. Gli organizzatori ringraziano Maria Giovanna Guerra del Telefono Azzurro per l’ospitalità e il violinista Lorenzo Di Grazia che allieterà i presenti curando la parte musicale.