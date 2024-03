’Ovoquadro’, gran finale con l’asta. Protagonisti artisti e pasticceri

Giornata di festa a Villa Cuturi per il gran finale di Ovoquadro, l’iniziativa benefica pasquale con raccolta fondi a sostegno delle iniziative di Fondazione Sos Telefono Azzurro frutto della collaborazione di Gumdesign Viareggio con la sede di Massa-Carrara della fondazione. Dal 9 marzo, 28 artisti e maestri pasticceri hanno realizzato con tecniche a piacimento un’opera originale dedicata all’uovo di Pasqua con attenzione al tema dell’evento: "La Famiglia Punto e Virgola-Filastrocche in cielo e in terra" di Gianni Rodari. Tanti anche gli eventi collaterali, dai laboratori esperenziali curati da psicologi alle letture di fiabe per bambini, dai giochi da tavola a giornate dedicate alla poesia, fino a domenica mattina, quando decine e decine di moto hanno affollato il lungomare per la "Pasqua in moto". Nel pomeriggio, invece, spazio ai bambini della scuola dell’Infanzia ’Turano’ e della classe IV B della scuola Gentili di Fossola che negli scorsi giorni si sono divertiti assieme agli artisti a realizzare gli elaborati a tema battuti all’asta. I giovani artisti della primaria Gentili si sono cimentati nella produzione di opere grafico-pittoriche per la prima volta su tela realizzando coloratissimi quadri.

A chiudere la 15ª edizione di Ovoquadro, patrocinata dalla Provincia, dal Comune di Massa, attraverso l’assessorato alla Cultura, dalla Fondazione Sos il Telefono Azzurro Ets e da Lapet, è stata l’asta dei quadri donati dagli artisti battuta da Corrado Lattanzi (di Antichità Lattanzi a Carrara), e l’estrazione della lotteria delle uova di cioccolato. All’asta anche le opere dei bimbi che hanno potuto esporre brevemente al microfono la genesi e il contenuto della propria opera con emozione e orgoglio. Era la prima volta che ai bambini, coordinati dall’insegnante Biggi e Antonio Bertelloni nel ruolo di battitore d’asta, veniva data l’occasione di esporre in pubblico il lavoro realizzato in classe e inoltre vederlo valorizzato in un’asta pubblica a scopo benefico.

Enorme la soddisfazione degli organizzatori: "Dopo i quattro anni di stop a causa della pandemia – spiega Maria Giovanna Guerra di Telefono Azzurro Massa Carrara – Ovoquadro è ripartito alla grande e ne siamo molto orgogliosi. Per questo dobbiamo dire grazie ai tanti sponsor che ci hanno aiutati, al Comune di Massa che ci ha fornito questa splendida location. Tutta questa partecipazione ci spinge ovviamente a guardare al futuro e a pensare già da oggi alle iniziative per la prossima edizione. Anche quest’anno, come sempre, abbiamo voluto coinvolgere i bambini che si sono divertiti e hanno partecipato numerosi agli eventi pomeridiani, che erano mirati anche ad insegnare loro tematiche importanti usando il loro linguaggio".

Alessandro Salvetti