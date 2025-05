‘Oscillazioni di forme e colori’, venti artisti in mostra al Ducale

“Oscillazione di forme e colori” nella mostra di pittura e scultura organizzata dall’associazione ‘Caleidosarte’ in collaborazione con l’assessorato alla cultura di Massa che si inaugura giovedì a Palazzo Ducale per chiudersi il 29 maggio. Saranno esposte le opere di 20 artisti contemporanei, dopo il successo delle precedenti edizioni di varie mostre sia con artisti italiani che stranieri a Massa, che ha visto nei circa 20 giorni di esposizione per ogni mostra oltre 1.000 presenze. “Oscillazione di forme e colori” è pronta a stupire il pubblico, assicurano gli organizzatori. "Ci prepariamo ad un ambizioso evento, in florilegio di grandi maestri che in composizioni diverse danno ed hanno dato vita a mostre di rilievo e collettive. – spiega il curatore Claudio Giannini – Anni di lavoro con le nostre composizioni artistiche ci hanno permesso di prendere visione di diverse presenze qualificate meritevoli della considerazione dei migliori addetti ai lavori. Una ventina di artisti esporranno una piccola personale con circa otto opere".

I venti espositori sono stati selezionati per professionalità e maestria tra artisti di livello nazionale e internazionale che hanno dimostrato serie capacità realizzative sia con la pittura che con la scultura, settori in cui pur nelle diversità espressive, prevale l’unicità del tratto e della linea e in cui si evince la determinazione nella realizzazione dell’opera. Abilità che va oltre il mestiere, capacità nell’interpretazione degli spazi e nella distribuzione dei materiali di realizzazione che ne esalta il risultato.

Gli artisti sono: Laura Bizozzero, Piero Bresciani, Monica Bandeca, Yigjn Cao, Lorenzo Cinquini Gabriella Cocco, Lorenzo D’Angelo, Antonio D’Amico, Mariano Domenici, Paola Donati, Aldo Giusti, Graziano Guiso, Attilio Piccioni, Mirella Raggi, Marco Rindori, Angela Sabatino, Manuel Santini, Nadia Tognazzo, Jucci Ugolotti Francesco, Franca Viola e Maria Zompi.