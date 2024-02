Orlandi eletto rappresentante di servizio civile

Nicola Orlandi (nella foto), facilitatore digitale, di Carrara, è stato eletto nuovo rappresentate regionale degli operatori di servizio civile universale per la Regione Liguria. Ogni anno, in seno al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, viene svolta l’assemblea nazionale dei delegati regionali degli operatori volontari di Servizio civile universale. L’assemblea si è tenuta a Roma nei giorni scorsi presso i locali dell’Isa (Istituto Superiore Antincendi). Hanno partecipato i rappresentanti nazionali in carica, i delegati eletti il 18 dicembre 2023 nonché i delegati e i rappresentanti uscenti. I lavori sono stati gestiti in autonomia dai membri della rappresentanza e alcuni funzionari del dipartimento con la visita del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, Michele Sciscioli. "Considerato il mio percorso dove fino al 2022 non ho fatto altro che ricevere respingimenti dagli enti della mia zona e delusioni – racconta Orlandi – ringrazio il Comune di Sarzana che attraverso il suo bando di servizio civile digitale e superamento della selezione mi ha consentito di vivere un’esperienza piena. Non dimentico e quindi ringrazio anche a tutti coloro che mi hanno sostenuto e affiancato ed in particolare all’amico Lorenzo".

A. M. Fru.