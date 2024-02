Ordine al merito: nata Fondazione degli insigniti

Nata ufficialmente la Fondazione tra gli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana; la sezione di Massa Carrara ha partecipato in forze nei giorni scorsi alla cerimonia che si è svolta a Roma nelle sale del Viminale alla presenza di alte cariche dello Stato. La solenne cerimonia nell’austero palazzo del Ministero degli Interni è stata preceduta dalla deposizione di una corona d’alloro all’Altare della Patria. Il presidente della Fondazione è il prefetto Francesco Tagliente. Il nuovo ente giudirico, hanno spiegato i vertici locali, "vuole essere un laboratorio di umanità e di cultura e una fucina di competenze specialistiche messe a disposizione delle pubbliche aministrazioni e del mondo delle imprese per iniziative culturali, sociali e formative" per "superare la crisi di valori di alcune fasce giovanili e favorire il benessere delle future generazioni" che rappresentano una priorità e che forniranno spunti di incontro, formazione e confronto.

Il Comitato provinciale è costituito dal grande ufficiale Leonardo Nicodemi – che fa parte del consiglio della Fondazione nazionale –, oculista; dal cavalier Fabrizio Pucci, commercialista; dal cavalier Renato Musetti, antiquario; dalla commendatore Elena Cenderelli, docente universitaria; dal cavalier Dante Cesaretti, medico; dal dottor Marco Solinas, cardiochirurgo; dal cavalier Giovanni Cardini, oculista; dal cavalier Pierpaolo Ianni, responsabile biblioteche del Ministero dell’Istruzione. "Siamo pronti – dichiara Nicodemi – a scendere in campo con le nostre competenze e professionalita per il bene della società".

Nella foto la delegazione apuana all’Altare della Patria, da sinistra Ianni, Pucci, Musetti e Nicodemi