’Orda’ di Benassi Un libro di foto su ’Land Art’

Domani in Villa La Cartiera a Pontremoli la presentazione del libro “Orda“ di Jacopo Benassi (nella foto), artista che ha lavorato a ritratti di modelle, attrici, stilisti per alcune delle più importanti riviste italiane collaborando con Paolo Sorrentino, Daniele Ciprì, Asia Argento, Maurizio Maggiani e Federico Pepe. E’ il primo libro fotografico dedicato a una tappa del festival Lunigiana Land Art, il viaggio nei Comuni della Lunigiana realizzato lo scorso anno nell’ambito del progetto vincitore dell’avviso pubblico Borghi in Festival. E’ un racconto del lavoro site-specific realizzato nella Villa con altri 9 artisti: Marco Augusto Basso, Annalisa Biancardi, Giacomo Gerboni, Beatrice Miniaci, Francesco Nava, Gabriele Provenzano, Matteo Ribet, Martino Santori, Manfredi Zimbardo.