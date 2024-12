Orchidee e solidarietà: eventi natalizi da Mb Garden per l'Oncologia di Massa

Orchidee e solidarietà: Mb Garden, piante e vivai di via Aurelia Ovest, spalanca le porte a due interessanti iniziative. Oggi, in pieno clima natalizio, alle 16, è in programma la ’Festa dell’orchidea’ con esposizione di esemplari di tutte le misure e varietà di colori, pronte a rallegrare le grigie giornate invernali e per idee regalo. Orchidee, la cui bellezza servirà anche a raccogliere fondi per il reparto di Oncologia dell’ospedale Noa di Massa, diretto dal dottor Andrea Mambrini. La festa dedicata all’orchidea andrà avanti tutta la settimana e chiuderà il 15 dicembre, nello spirito della solidarietà.

Sabato 14 dicembre, infatti, alle 17, Mb Garden accoglierà un concerto del gruppo Caleidoscopio, band nata da alcuni mesi e formata da Paolo Vitelli (al basso), Daniele Bologna (alla chitarra), Sara Mussi (voce), lo stesso Andrea Mambrini (al piano) e Fosco Campari (alla batteria). Una compagnia di musicisti nati con l’obiettivo di portare in giro buona musica e solidarietà. E stavolta i Caleidoscopio lo faranno immersi nella bellezza dei fiori, accolti in un’atmosfera natalizia nell’emozione della musica. Anche in questo caso parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Oncologia di Massa.