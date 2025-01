Orchestra Toscana in concerto agli Animosi diretta da Tianyi Lu

Al Teatro degli Animosi prosegue il programma di concerti promosso dal Comune con la Fondazione ORT. Lunedì alle 21, l’Orchestra della Toscana sarà a Carrara diretta da Tianyi Lu, Roberto Cominati al pianoforte.

A distanza di quattro anni dalla vittoria, in Germania, del Concorso intitolato a “Sir Georg Solti” e del “Guido Cantelli” a Novara, Tianyi Lu è oggi una direttrice d’orchestra assai richiesta in Europa e negli Stati Uniti. Nome di punta fra i trentenni del podio. Nata a Shangai, si trasferisce con i genitori in Nuova Zelanda.

Per il suo ritorno all’ORT, si presenta insieme al pianista Roberto Cominati, virtuoso profondo e schivo la cui carriera internazionale ha preso avvio nel 1993 grazie al primo premio nel Concorso “Ferruccio Busoni” di Bolzano.

Nella Burleske di Richard Strauss deve dimostrare di aver mani d’acciaio per rendere la polpa brillante di un pezzo in cui il pianoforte dialoga da pari a pari con un’orchestra smagliante, mondana. Attorno a questo Strauss, Lu dispone un’elegia funebre e un capolavoro giovanile di Johannes Brahms.

Nel Cantus in memoriam Benjamin Britten (1977), il compositore estone Arvo Pärt piange la morte dell’inglese Britten. La Serenata op.11 è la partitura di un Brahms trentenne, allora impiegato alla corte tedesca di Detmold in attesa di orientare il suo futuro altrove.