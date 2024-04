Orchestra Giovanile Giorgini: Successo in Francia con due concerti emozionanti

Il talento apuano approda in Francia: Tour francese per l’orchestra giovanile Giorgini. Dal 12 al 15 aprile, l’orchestra giovanile Giorgini ha varcato per la terza volta le Alpi per tenere due concerti nella regione dell’Auvergne. Dopo la prima giornata trascorsa a Lione, il gruppo di giovani orchestrali, accompagnati dagli insegnanti Corrado Giunti, Ilaria Tedeschi e Luca Bianchi, sono giunti a Saint Remy de Chargnat dove nel pomeriggio di sabato hanno suonato nella splendida chiesa di Notre-Dame de Chargnat, edificio religioso risalente al XII secolo; qui gli alunni della locale scuola elementare, accompagnati dall’orchestra, hanno cantato insieme ai loro colleghi italiani, La Vie en rose , il famoso brano della cantante francese Édith Piaf. Il secondo concerto si è tenuto la domenica a Vernet la Varenne nella quattrocentesca chiesa di Saint Roch dove al termine gli strumentisti hanno salutato le autorità presenti eseguendo diverse opere ossia La Marsigliese ed il nostro Canto degli Italiani . Nella stessa giornata si è tenuta la cerimonia ufficiale per celebrare il ventennale del gemellaggio con il paese di Ortonovo durante la quale si è assistito alla piantumazione di un tiglio. Gli studenti hanno visitato Clermont Ferrand la città di Chambery, capoluogo della Savoia e compiuto diverse escursioni nei dintorni.

L’orchestra giovanile Giorgini, fin dalla sua nascita, è diretta da Gigi Pellegrini e rappresenta una realtà viva e che partecipa alla vita sociale non solo di Montignoso ma anche nelle zone limitrofe. Negli ultimi anni ha allargato il suo organico accogliendo ex alunni, elementi provenienti dal liceo musicale massese Palma, dalla scuola Pea di Seravezza sotto la direzione di Marco De Novellis, dalla scuola di Musica "B. Bartoletti" di Sesto Fiorentino con il prof. Mirco Rabitti, dalla filarmonica " S. Cecilia" di Levigliani del prof. Federico Trufelli. Insegnanti ed alunni ringraziano l’amministrazione comunale di Montignoso per il sostegno offerto all’iniziativa e invitano al prossimo appuntamento a Pietrasanta il 21 giugno, in occasione del Trentennale della "Festa della Musica", con una esibizione in piazza del Duomo. Ecco i nomi dei componenti l’orchestra che hanno partecipato ai quattro giorni francesi: Matteo Ballarin, Matteo Bertelloni, Andrea Bianchi, Gianmaria Bianchi, Aleida Bini, Anna Cima, Carlo Cimardi, Jacopo Dazzi, Filippo Del Giudice, Anna Di Fresco, Martina Frediani, Alessandra Giannoni, Nadine Lemou, Andrea Leri, Anna Lucchesi, Marco Mariani, Camilla Mosti, Gabriele Navari, Linda Ndoci, Rosa Pelliccia, Francesca Pennoni, Diletta Podestà, Valentino Rosi, Margherita Tonacci, Tommaso Venturini, Alessia Zoppi, Letizia Battistini, Thomas Bertoneri, Lucrezia Bottero, Margot Consigli, Samuel Corsi, Giulia De Novellis, Federica Del Freo, Francesca Di Palma, Lisa Gabrielli, Isabella Goga, Filippo Guglielmi, Sara Massa, Anna Miccio, Federico Monaco, Laura Ndoci, Alice Pellegrini, Lorenzo Pinarelli, Dario Rabitti, Matteo Rossi, Elias Traversari, Gabriele Trombetta, Edoardo Valenti.

v.b.