Ora la Cisl ha una sede di proprietà. Festa grande in via del Patriota

Grande festa alla Cisl di via del Patriota a Massa. E’ stata infatti inaugurata nei giorni scorsi la sede Cisl Toscana Nord di Massa. Alla presenza del sindaco Persiani, di Dell’Ertole, in luogo del presidente della Provincia impegnato a Roma, del sindaco di Aulla Valettini, del vicario prefettizio e del questore Allegra, la segreteria confederale della Cisl Toscana Nord ha tagliato il nastro. Oltre al segretario locale Figaia, erano presenti il segretario generale Bani e la segretaria responsabile di Pistoia, Biagini. Era anche presente il segretario nazionale confederale, nonché reggente Cisl della Toscana, Pirulli. Don Bigi, parroco della Madonna del Monte, ha benedetto le stanze sindacali e la nuova stanza riunioni, che può contenere almeno 30 posti a sedere. La stanza riunioni, in centro, potrà essere utilizzata anche da soggetti esterni, se non già occupata per ragioni sindacali, e dovrà essere preventivamente prenotata. La sede, che è già attiva da qualche tempo in zona questura, è stata finalmente acquistata ed è quindi pienamente operativa. Gran finale con il tradizionale brindisi augurale in un clima di oggettiva soddisfazione per l’obiettivo raggiunto.

La sede ‘storica’ della Cisl, in piazza Mercurio, era stata abbandonata rapidamente a causa delle necessità della Provincia che al tempo intendeva mettere in vendita l’immobile. Ad oggi, passati quasi 15 anni, l’edificio risulta sostanzialmente abbandonato. "Ma non tutti i guai vengono per nuocere – dice Andrea Figaia –. Rimboccate le maniche, abbiamo trovato nuove soluzioni fino ad arrivare all’attuale sede, poi comprata".