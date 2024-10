Opere pubbliche, ok alla variazione per il mercatino della Partaccia

Approvata in Consiglio comunale la variazione al programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2024-2026, con un esito di 24 voti favorevoli e 7 astenuti. Il sindaco ha presentato la variazione, sottolineando due motivi principali che giustificano questa modifica. Il primo riguarda l’eliminazione dall’elenco delle opere pubbliche di un progetto specifico relativo all’aeroporto, che non è più finanziato a seguito di un bando per la gestione esterna. Questa decisione consente di aggiornare il programma triennale escludendo un investimento che non si realizzerà. Il secondo e più significativo motivo è l’approvazione di una variazione di bilancio che ha stanziato ulteriori 350mila euro per il mercatino della Partaccia, a cui si aggiungono i 600mila euro già previsti in precedenza. Questo porta l’importo complessivo degli investimenti a 950mila euro, una cifra che consentirà di completare le strutture destinate ai commercianti prima della stagione 2025. L’intervento mira non solo a migliorare le condizioni per il commercio, ma anche a valorizzare la vivibilità dell’intera area. Nel dibattito Marco Guidi (FdI) ha motivato il voto favorevole sottolineando che si tratta di un provvedimento necessario per il progresso della comunità. Pd, Polo e Massa è un’altra cosa si sono astenuti, esprimendo "preoccupazione per la mancanza di un consenso unanime tra gli attori coinvolti nel progetto e richiamando l’importanza di una maggiore trasparenza e condivisione delle informazioni".

Michele Scuto