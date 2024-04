Operatore tecnico esperto per il Comune di Recco

Concorso pubblico, per esami, del Comune di Recco per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di ’operatore tecnico esperto’ nell’area degli operatori esperti, da destinare al settore lavori pubblici, manutenzione e demanio marittimo. Per partecipare bisogna essere in possesso di attestato scuola dell’obbligo unitamente a un titolo o a un attestato in materia di formazione professionale abilitante all’area di riferimento per lo svolgimento delle mansioni di elettricista, seguiti da un periodo di almeno due anni consecutivo in qualità di operaio, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore impianti elettrici ovvero come titolare o socio lavoratore di impresa artigiana, iscritta alla Cciaa settore impianti elettrici. Richiesta patente B. Domande entro il 2 maggio portale InPA. Info: www.comune.recco.ge.it, telefono 0185 7291232 9-13 dal lunedì al venerdì.