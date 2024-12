Operai, elettricisti e agenti di vendita

1 OPERAIO. Azienda di Fivizzano 1 addetto alla produzione su linee automatizzate che lavorerà su turni a ciclo continuo ed effettuerà il controllo dei macchinari e del confezionamento. Richiesti: residenza in zona, automuniti. Gradita precedente esperienza. Per informazioni e candidature, email [email protected].

ELETTRICISTA. Per azienda che opera nel settore elettrico, la figura di un elettricista esperienza sia in campo sia civile che industriale. E’ richiesta autonomia operativa. E’ richiesta disponibilità ad effettuare trasferte. Zona lavoro Massa. Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì. Prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Per info e candidature, [email protected].

AGENTI DI VENDITA. Impresa settore antincendio e sicurezza ricerca 3 agenti di vendita: predisposizione al lavoro autonomo e per obiettivi, dinamismo e orientamento alla crescita, buone doti relazionali e comunicative. Anche prima esperienza. Contratto Enasarco. Email: [email protected].