Open day per gli insegnanti a Pian della Fioba

Open Day per insegnanti sabato alle 15 al Pian della Fioba. La collaborazione tra le associazioni che gestiscono le due strutture della zona, l’Orto Botanico Pellegrini-Ansaldi e il Rifugio ‘Città di Massa’, entrambe di proprietà del Comune, ha permesso di articolare diverse proposte didattiche per far immergere gli alunni nella natura unica al mondo delle Alpi Apuane. L’iniziativa è organizzata in sinergia tra le associazioni Aquilegia (per l’Orto Botanico) e ‘Il Sentiero’ (per il rifugio). Le attività che verranno proposte hanno la principale finalità di rendere gli studenti "consapevoli del grande valore delle Alpi Apuane, del loro rilevante popolamento floristico e dell’assoluta necessità della loro conservazione, per la quale è stato istituito il Parco Regionale Alpi Apuane", come diceva Maria Ansaldi, curatrice dell’Orto Botanico fino al 2013 e fondatrice dell’associazione "Aquilegia" che porta avanti il suo lavoro di conservazione della biodiversità e divulgazione scientifica. Ritrovo alle 15, poi visita guidata all’orto botanico, alle 17 la presentazione dell’arnia didattica e del laboratorio di apicoltura a cura di Aquilegia, poi delle Jolette e breve escursione lungo l’Anello della dolina al Rifugio Città di Massa. La partecipazione è gratuita, prenotazione entro le 19 di venerdì (tel. 389 9980997 - 388 9550534).