Open day alla ’Buonarroti’: dall’inglese alla robotica, al latino

Due giorni di open day per presentare la Buonarroti di Marina, scuola secondaria di primo grado, che apre a genitori e alunni oggi (dalle 16.30 alle 18) e il prossimo il 21 gennaio (dalle 15 alle 17).

"Scienze, informatica e approfondimento linguistico, con studio di discipline curricolari in lingua inglese. Sono queste le caratteristiche della Buonarroti che si rinnova offrendo un tempo scuola prolungato con 36 moduli e due rientri pomeridiani oltre al tempo ordinario di 30 ore.

"La proposta didattica a tempo prolungato con curvatura linguistica prevede, oltre alle trenta ore, altri quattro moduli per una disciplina in inglese. Questo consente l’insegnamento della lingua inglese che diventa lingua veicolare per l’insegnamento di alcune discipline con una metodologia più creativa, attiva e coinvolgente.

Particolare attenzione è dedicata alle discipline scientifiche e tecnologiche, alla robotica e sportive. Tra le attività extra-curricolari ci sono l’avviamento al latino, il potenziamento della matematica, il laboratorio di educazione alla finanza di base, pianoforte e musica.