Oltre 200 a "Colorincorsa". Un tripudio di tinte e sorrisi per l’ultimo saluto all’estate

Fantavolando sulla nebbie di polveri colorate 200 bambini hanno dato addio alle vacanze con una festa allegra e musicale sottolineata dalle sonorità dei percussionisti del gruppo "Avogadro dr Samba" che assieme a trampolieri di Circotà hanno animato la kermesse giunta alla terza edizione, organizzata dal Comune di Pontremoli. Il lancio della polvere colorata, sabato socrso, ha disegnato arcobaleni nell’aria sin dai primi momenti del raduno dei partecipanti nell’area fluviale del torrente Verde.

Mamme, bambini, papà nonni, arrivati anche da varie zone della Toscana e dalla provincia della Spezia, hanno scatenato l’armonia collettiva che ha voluto esaltare con il sorriso e il divertimento una festa di augurio per l’anno scolastico nascosto dietro l’angolo. Tutti i bambini dovevano percorrere un tracciato di 5 chilometri lungo le vie del centro di Pontremoli inseguendosi e imbrattandosi di sfumature colorate. Alla partenza tutti si sono presentati al color point muniti del biglietto di iscrizione per ritirare lo "starter pack" composto dì un braccialetto e due sacchetti di coloratissima polvere anallergica e realizzata con materiali naturali. Il look dei partecipanti prevedeva di indossare una maglietta bianca che è stata il bersaglio per i lanci di polvere tra i bambini e anche gli adulti. Lungo il percorso era previsto il rifornimento di bustine per le ricariche dei getti colorati. Quando le parole non bastano le tinte diventano la scrittura di altri racconti. Alla passeggiata hanno partecipato anche i ciclisti dell’Asd Goodbike. Soddisfatta l’assessore all’ Istruzione Annalisa Clerici, vera promotrice della manifestazione: "E’ stato un modo per dare loro un caloroso in bocca al lupo per l’anno scolastico che sta per cominciare e per proporre un divertimento sano e accattivante".

N.B.