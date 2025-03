Oligeri spinge per una città più vivibile

Una Carrara più pulita e ordinata. L’appello contro il degrado dilagante è di Gianfranco Oligeri (nella foto), coordinatore delle politiche sociali della Fenapi di Massa Carrara, già vertice della Confartigianato cittadina, in cui si restituisce una visione, che lui stesso definisce utopistica, per un miglioramento del decoro cittadino.

"Dal mio osservatorio valuto negativamente la gestione dei rapporti sociali da parte dell’amministrazione di Massa seppure le riconosco un attivismo operativo per le famiglie ma nel contempo poco coinvolgente le rappresentanze sociali del territorio. La stessa valutazione vale per Carrara. In entrambi i casi sono amministrazioni che si limitano a segnalare provvedimenti deliberati da organismi di livello superiore, ossia Regione e Governo nazionale. Ritengo che un’amministrazione, sensibile alle problematiche della gente, dovrebbe assumere deliberazioni più confacenti alle aspettative. Il benessere sociale è fondamentale per dare serenità alla convivenza dei cittadini con i propri governi locali di riferimento.

Rilevo una scarsa tempistica concreta per provare a recuperare la Carrara di “ieri” ossia più accogliente e viva. Sono consapevole che questa mia aspirazione sia utopistica, ma almeno concretizziamo un percorso che possa migliorare la vivibilità. Non credo che sia impegnativo attivare un programma di decoro, a partire dalla pulizia e dal reale recupero deli immobili che sono il biglietto da visita. In tal senso occorre anche un maggiore coinvolgimento delle componenti sociali, quali associazioni di tutte le categorie, affinché ognuna possa portare il proprio contributo per il raggiungimento di specifici obiettivi sopra accennati".