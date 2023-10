Ok alle nuove concessioni demaniali

Il Comitato di gestione dell’Autorità portuale ha approvato all’unanimità le istanze per le concessioni demaniali marittime in capo ai cantieri navali San Lorenzo, Baglietto e The Italian Sea Group, cantieri che rappresentano un’eccellenza mondiale nel settore della nautica di lusso. L’approvazione delle concessioni tiene conto dei piani d’impresa che riguardano futuri investimenti per oltre 75 milioni di euro da realizzare entro il 2030. Gli investimenti complessivi realizzati sul territorio in un arco di costa di 30 chilometri da Marina di Carrara a La Spezia (infrastrutture, bacini, banchine, tecnologie ed efficientamento energetico) ammontano a oltre 114 milioni di euro. La crescita dell’occupazione diretta stimata al termine dei nuovi piani di impresa previsti si aggira intorno alle 600 unità complessive.