Offerte per muratori elettricisti e idraulici

Le proposte di lavoro dai Centri per l’impiego di Massa Carrara. Per informazioni e candidature, visitare il sito https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro.

1 GIARDINIERE. Azienda della Lunigiana che si occupa di costruzione e manutenzione giardini cerca un giardiniere manutentore delle aree verdi con un minimo di esperienza. Preferibilmente con patentini per l’utilizzo degli attrezzi da lavoro. Full time, Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede Licciana Nardi. Offerta MS-193502.

1 ELETTRICISTA. Si ricerca elettricista ascensorista per installazione completa di ascensori L’ attività si svolgerà partendo dalla sede di Massa per poi operare direttamente dai clienti nelle province di Massa, Lucca e La Spezia. Contratto a tempo determinato. Offerta MS-193457.

1 IMPIEGATO. Si ricerca apprendista impiegato operativo per gestione spedizioni importexport, gestione documentazione rapporti compagnie di navigazione e rapporto con organi doganali e trasportatori. Età 18-29 anni. Sede Carrara. Offerta MS-193422.

2 MURATORI. Azienda operante nel settore edile ricerca due operai edile preferibilmente con esperienza da assumere previa formazione specifica per ’piattaforme di lavoro mobile elevabili’. L’azienda partecipa all’avviso regionale Voucher Just in time. Sede Massa Carrara. Offerta MS-193361.

1 IDRAULICO. Si ricerca un idraulico in possesso di patente B per installazione di caldaie e impianti fotovoltaici. Contratto a tempo indeterminato full time. Per candidati senza esperienza si valuta inserimento con contratto di apprendistato.Sede Massa Carrara. Offerta MS-193323.

1 ELETTRICISTA. Si ricerca un elettricista impiantista di cantiere per installazione di impianti civili e fotovoltaici. Contratto a tempo indeterminato full time. Per candidati senza esperienza si valuta inserimento con contratto di apprendistato. Offerta MS-193318.