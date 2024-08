Odissea per un posteggio. Marina inavvicinabile

Parcheggiare a Marina di Carrara è diventato un miraggio. Tra i lavori in corso del waterfront, i ponteggi privati per ristrutturare le facciate e la chiusura di una serie di parcheggi davanti al Carrefour express di via Fiorillo in un colpo sono venuti a mancare centinaia di posti auto. Un problema che residenti e commercianti stanno vivendo sulla propria pelle. Ma se i residenti in qualche maniera riescono a parcheggiare diverso il discorso per i clienti delle molte attività che ci sono, in particolare per quelle tra via Nazario Sauro, via Walter Muttini, via Felice Cavallotti e via Fiorillo. I commercianti lamentano che i vigili urbani vanno a fare le multe alle auto dei clienti anche cinque volte in un giorno. Clienti che non trovando parcheggio lasciano l’auto in doppia fila con le quattro frecce giusto il tempo di scendere a prendere il pane, un giornale o un prendere un caffè al volo. A complicare la situazione in questo periodo di vacanze ci sono messi anche i camperisti, che hanno occupato in maniera massiccia il parcheggio che si trova tra il viale XX Settembre e la via Bertoloni. Uno spazio strategico per i cittadini che una volta lasciata l’auto in questo parcheggio possono raggiungere Marina di Carrara in pochi minuti. Insomma un parcheggio e non un’area sosta per camper, che al contrario viene utilizzata come luogo di villeggiatura e sosta continuata per giorni e giorni. Una situazione che non piace a cittadini e commercianti che si appellano ai vigili urbani, chiedendo loro di essere più tolleranti con le auto dei clienti ma maggiormente repressivi nei confronti dei camperisti che occupano uno spazio riservato alle auto.